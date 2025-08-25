Также не было бы Чемпионата мира по футболу 2026 года, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вынуждена была бы отказаться от проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), если бы в город не были переброшены войска Национальной гвардии США.

"Если бы мы не ввели [войска Нацгвардии] в Лос-Анджелес, нам буквально пришлось бы отказаться от Олимпиады", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания новых указов в Белом доме. "Если бы мы не ввели войска, Лос-Анджелес был бы мертв. Олимпиады не было бы, не было бы Чемпионата мира [по футболу 2026 года]. Ничего бы не было", - добавил американский лидер.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Как отмечали власти города, участники беспорядков ограбили 23 торговых предприятия Лос-Анджелеса и нанесли ущерб местному бизнесу и частным лицам на миллионы долларов, в том числе за счет поджогов машин и разрушения объектов инфраструктуры.

Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Губернатор просит признать незаконным решение об отправке в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии. 13 июня апелляционный суд в США приостановил действие постановления суда низшей инстанции о временном запрете на развертывание федеральными властями Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. Российские спортсмены на основе рекомендации МОК отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций. В октябре 2023 года было приостановлено членство Олимпийского комитета России.