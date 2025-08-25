ВГА: ВСУ заминировали детскую игрушку и сбросили ее с дрона в селе под Купянском

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев также сообщил, что обстановка на освобожденной территории Харьковской области остается напряженной

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины заминировали детскую игрушку и сбросили ее с беспилотного летательного аппарата в Граково под Купянском Харьковской области. Мину удалось вовремя обнаружить и обезвредить благодаря бдительности местных жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

"Вооруженные формирования Украины заминировали плюшевую игрушку и, применяя БПЛА, доставили взрывное устройство в село Граково Купянского района. К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии. Мина, подло доставленная противником в тыловой район нашей территории, была обезврежена", - написал Ганчев.

Он добавил, что в Граково проживает 13 детей и последствия атаки могли бы стать "самыми плачевными". "Боевики киевского режима минировали детские вещи и игрушки на Донбассе, в Курской области, поэтому цинизм врага не знает границ, и сегодня мы видим в Харьковской области все те методы террора мирного населения, которые армия Украины применяла и продолжает применять по всей линии боевого соприкосновения", - отметил глава ВГА.

Ганчев также сообщил, что обстановка на освобожденной территории Харьковской области остается напряженной: за прошедшие выходные ВСУ более 10 раз атаковали дома мирных жителей, повреждены несколько домовладений в различных населенных пунктах. Для их восстановления жителям будут переданы стройматериалы, предоставленные МЧС России.