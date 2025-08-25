По словам швейцарского политика, цель Владимира Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с российским лидером, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский хочет личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не ради мирных переговоров, а чтобы вернуть себе международную легитимность и удержаться у власти без выборов. Такое мнение выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

По его словам, для Киева единственной целью встречи Путина и Зеленского является попытка придать блеск Зеленскому, "вернув ему национальную и международную легитимность, утраченную с истечением его конституционного срока полномочий в мае 2024 года". Этот маневр "слишком примитивен", чтобы Москва его не заметила, считает политик.

"Цель Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с Путиным, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов, с тем чтобы укрепить свой статус президента и удержаться у власти без выборов, возложив ответственность за провал саммита на Россию", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что де-факто Зеленский является "главой режима", и президент Путин готов с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. Лавров подчеркнул, что вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча, очень важен вопрос, кто будет подписывать договоренности с украинской стороны.