Американский лидер не пояснил, сколько бесед между главами государств состоялось за этот период и когда именно

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным и после 18 августа, когда они поговорили по телефону во время встречи с европейскими лидерами.

Трампу во время его общения с журналистами на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме был задан вопрос о том, беседовал ли он с Путиным "после прошлого понедельника". "Да", - ответил американский лидер, не пояснив, сколько бесед между главами государств состоялось за этот период и когда именно.

Трамп при этом выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать, но признал, что "это тяжело". "Тот факт, что он (Путин - прим. ТАСС) приехал на Аляску, стал серьезным заявлением о том, что он хочет покончить с этим", - отметил Трамп.

Президент США 18 августа, после состоявшейся 15 августа на Аляске встречи с Путиным, принял Владимира Зеленского, а также президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по его словам, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.