Трамп: сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

По словам американского лидера, президенту России и Владимиру Зеленскому следует встретиться перед тем, как он примет участие во встрече

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Сроки возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским зависят от них самих. Об этом заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

"Это зависит от них. Для танго нужны двое", - отметил он, говоря о возможности проведения встречи. "Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку", - добавил Трамп, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи с участием РФ, США и Украины по урегулированию. Трамп отвечал на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.