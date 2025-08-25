25 августа, 20:02,
Трамп: сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

Президент США Дональд Трамп. Win McNamee/ Getty Images
Президент США Дональд Трамп
© Win McNamee/ Getty Images
По словам американского лидера, президенту России и Владимиру Зеленскому следует встретиться перед тем, как он примет участие во встрече

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Сроки возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским зависят от них самих. Об этом заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

"Это зависит от них. Для танго нужны двое", - отметил он, говоря о возможности проведения встречи. "Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку", - добавил Трамп, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи с участием РФ, США и Украины по урегулированию. Трамп отвечал на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном. 

