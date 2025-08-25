ТАСС: одесскому ТЦК поставили задачу срочно доукомплектовать "Черноморскую сечь"

По данным источника, сотрудники центров дежурят группами от 10 до 50 человек возле крупных ЖК и отлавливают людей, а к нежелающим получать повестку применяют физическую силу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в срочном порядке занимаются мобилизацией граждан для доукомплектования 408-го отдельного стрелкового батальона "Черноморская сечь". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сегодня с утра практически весь персонал одесских ТЦК вышел на рейды по отлову нового "пушечного мяса". Цель - полностью восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон "Черноморская сечь", понесший тяжелые потери в ходе атак на Курскую область", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сотрудники ТЦК дежурят группами от 10 до 50 человек возле крупных ЖК Одессы и отлавливают людей, а к нежелающим получать повестку применяют физическую силу.

"После доукомплектования 408-й батальон, вероятнее всего, снова бросят в Сумскую область, приписав к одной из штурмовых бригад в качестве "отвлекающей живой силы" для выявления огневых точек ВС РФ", - добавил собеседник ТАСС.