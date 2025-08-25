В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отметили, что "военные власти проводят тщательное расследование"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Израиль выразил сожаления в связи с ударом по району расположения больницы "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

"Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в больнице "Насер" в секторе Газа. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Там отметили, что "военные власти [Израиля] проводят тщательное расследование".

В ведомстве добавили, что "война [ведется] с террористами [радикального палестинского движения] ХАМАС" со "справедливой целью разгромить ХАМАС и вернуть заложников домой".

По данным телеканала Al Jazeera, число жертв атаки на больницу "Насер" в Хан-Юнисе достигло 20. Среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения.