По словам президента республики, членство в ЕС остается приоритетом, так как "именно там находится место страны"

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Вступление в Европейский союз остается ключевой внешнеполитической целью Сербии, заявил президент республики Александар Вучич в интервью изданию Euronews. Сербский лидер подчеркнул, что страна сохранит курс на евроинтеграцию и продолжит проведение необходимых реформ.

"Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ", - отметил сербский лидер. По его словам, членство в ЕС остается приоритетом, так как "именно там находится место страны".

Говоря о международных отношениях, Вучич подчеркнул, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным остаются корректными. Он также выразил мнение, что российский лидер готов завершить конфликт на Украине мирным соглашением. Глава балканской республики добавил, что Белград готов принять Путина и Владимира Зеленского для проведения возможных мирных переговоров. "Сербия может обеспечить хорошее гостеприимство и очень безопасное место для обоих", - заключил Вучич.

Ранее министр по делам европейской интеграции Сербии Неманья Старович сообщил, что против вступления страны в Европейский союз выступают 44% граждан, а за евроинтеграцию - 46%. По его словам, несмотря на затянувшийся процесс, в Сербии по-прежнему сохраняется относительное большинство сторонников европейского курса. Вучич ранее признавал, что уровень общественной поддержки евроинтеграции за последние два десятилетия снизился вдвое - с 80% до 40%.

Согласно данным Центра свободных выборов и демократии (CeSID), более половины опрошенных (53%) не ожидают личной выгоды от членства, а почти 80% считают процесс интеграции слишком медленным. Почти половина респондентов (47%) уверены, что Сербия так и не станет частью ЕС. Председатель комитета Народной скупщины (парламента) по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич ранее в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что продвижение Сербии в направлении Евросоюза отражает не стремления граждан, а личные интересы властей, которые получают от этого политические и финансовые выгоды. По его словам, "понимание в парламенте, что евроинтеграция зашла в тупик, давно есть".

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.