Трамп полагает, что США смогут выстроить "замечательные отношения" с КНР

При этом американский лидер уверен в наличии у Вашингтона козырей, позволяющих решить в свою пользу различные обсуждаемые с Пекином вопросы, прежде всего торговые

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты смогут наладить "замечательные отношения" с Китаем.

"У нас с Китаем будут замечательные отношения. Это происходит. Вы это видите", - заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

При этом Трамп выразил уверенность в наличии у Вашингтона козырей, позволяющих решить в свою пользу различные обсуждаемые в настоящее время с Пекином вопросы, прежде всего торговые. "У них есть на руках кое-какие карты. У нас на руках невероятные карты. Но я не хочу разыгрывать их. Если бы я ими воспользовался, это бы уничтожило Китай. Я не собираюсь разыгрывать эти карты", - сказал американский лидер.

Кроме того, он заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. "Я слышу столько историй о том, что мы не будем пускать их студентов. Мы будем пускать их студентов. <...> Это очень важно. 600 тыс. студентов", - сказал Трамп.

"Мы поладим с Китаем", - прогнозировал президент США.