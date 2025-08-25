Трамп предписал властям наказывать за сожжение флага США

Речь идет о случаях, когда такие действия не относятся к свободе слова и нарушают законы

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому властям США следует расследовать случаи сожжения американского флага и при наличии оснований привлекать причастных к этому к ответственности.

Как говорится в документе, опубликованном Белым домом, Министерство юстиции США должно "уделять приоритетное внимание максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства <...> страны в отношении актов осквернения американского флага". Речь идет о случаях, когда такие действия не относятся к свободе слова и нарушают законы.

Указ предписывает властям США проверять, нарушает ли сожжение флага какие-либо законы, к примеру "провоцирует насилие и беспорядки". "Сожжение американского флага также используется группами иностранных граждан в качестве целенаправленного шага с целью запугивания американцев и для угроз насилием в их отношении на основе их национальной принадлежности и места их рождения", - говорится в документе. Согласно его тексту, американские власти могут депортировать из США лиц, причастных к сожжению флага, а также вводить в отношении них визовые ограничения.

"Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного", - заявил Трамп при подписании указа. "Вы увидите, что сожжение флага сразу же прекратится", - заверил он.

Глава американского Минюста США Пэм Бонди подчеркнула, что ее ведомство исполнит положения указа, не нарушая 1-ю поправку к Конституции США.

Согласно решению Верховного суда США от 1989 года, сожжение американского флага может считаться законным выражением протеста. Суд посчитал, что такие действия допустимы, согласно 1-й поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.