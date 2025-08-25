Ли Чжэ Мён повторил, что Республика Корея будет соблюдать ДНЯО и останется привержена денуклеаризации полуострова

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове, включая денуклеаризацию КНДР. Об этом он заявил, выступая в понедельник на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

"Президент [США Дональд] Трамп и я договорились работать вместе, чтобы достичь мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Обязательства в рамках Договора о нераспространении [ядерного оружия, ДНЯО] должны строго соблюдаться на Корейском полуострове", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления ведет CSIS.

Ли Чжэ Мён, который провел 25 августа переговоры с Трампом в Белом доме, повторил, что Республика Корея будет соблюдать договор и останется привержена денуклеаризации полуострова. Соблюдение ДНЯО означает невозможность разработки ядерного оружия в Республике Корея. Такая идея пользуется большой популярностью на юге Корейского полуострова.