Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси так прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует вопросы возможного диалога между США и КНДР, однако намерено тесно сотрудничать с Вашингтоном по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы в курсе заявлений Трампа, но я бы хотел воздержаться от комментариев относительно диалога между США и Северной Кореей. Однако я бы хотел отметить, что для решения проблемы похищенных граждан, а также в отношении ракетно-ядерной программы [Пхеньяна] необходимо сотрудничество с международным сообществом и в первую очередь с США. Правительство продолжит тесно сотрудничать с правительством США", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает "в какой-то момент" провести встречу с Ким Чен Ыном. "Мы в какой-то момент встретимся. Я в действительности настроен на это", - сказал он, отметив, что у него "очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном" и у них "не было проблем".

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.