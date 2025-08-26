Председатель ГД во главе парламентской делегации России находится с официальным визитом в КНР

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, находящимся с рабочей поездкой в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 26 августа встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине", - говорится в сообщении.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы несколько встреч и проведение 10-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.