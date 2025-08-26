Президент Казахстана также планирует провести встречи с руководителями крупных китайских компаний

АСТАНА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 30 августа по 3 сентября совершит визит в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит мероприятия в честь победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства. 31 августа - 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине", - говорится в сообщении.

2 сентября Токаев планирует выступить на заседании делового совета Казахстан - КНР в Пекине и провести встречи с руководителями крупных китайских компаний.

3 сентября президент Казахстана "в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне", сообщила пресс-служба.