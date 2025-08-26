Пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй отметил, что экономическое сотрудничество принесло сторонам "ощутимую пользу"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Правительство КНР надеется, что администрация США при выстраивании китайско-американских отношений будет руководствоваться принципом взаимной выгоды. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о приостановке поставок запчастей для самолетов Boeing.

"Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и выигрыше. Экономическое и торговое сотрудничество принесло ощутимую пользу предприятиям и потребителям обеих стран", - сказал он.

"Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, действовать в соответствии с важными общими договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора главами двух государств, эффективно использовать механизм экономических и торговых консультаций и стремиться к достижению позитивных результатов на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды", - указал пресс-секретарь китайского посольства.

В понедельник Трамп заявил, что США целенаправленно приостанавливали поставки в Китай запчастей для гражданской авиации в связи с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином.