Количество заключенных гражданами страны трудовых договоров в России увеличилось с 680 тыс. до 701 тыс., отметило агентство АКИpress

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Число граждан Киргизии, которые встали за последнее время на миграционный учет в России, с первого квартала текущего года выросло с 352 тыс. до 377 тыс. Об этом сообщило киргизское агентство АКИpress со ссылкой на заместителя директора консульского департамента МИД республики Бакыта Кадырова.

По его данным, количество заключенных гражданами страны трудовых договоров в России увеличилось с 680 тыс. до 701 тыс. "Эти данные свидетельствуют о том, что наши граждане все активнее легализуют свое пребывание", - отметил он.

Ранее представитель МИД Киргизии Алмазбек Байбосов информировал, что число граждан республики, находящихся в реестре контролируемых лиц из-за различных нарушений миграционного законодательства РФ, за последнее время снизилось со 113 тыс. до 91 тыс.

Россия по-прежнему является основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. В первом квартале текущего года на миграционном учете в РФ состояли 352 тыс. граждан страны.