Бахриддина Мирова по прозвищу Ходжи-Файз задержали в Челябинске

ДУШАНБЕ, 26 августа. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана Бахриддин Миров по прозвищу Ходжи-Файз, который находился на родине в розыске по обвинению в совершении преступлений экстремистского характера, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников, был задержан в России и экстрадирован в республику. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Таджикистана.

"В результате сотрудничества Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с зарубежными партнерами гражданин Миров Бахриддин Тошевич был задержан в городе Челябинске Российской Федерации и 19 августа 2025 года экстрадирован в Республику Таджикистан", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Подробности преступлений, в которых обвиняют Мирова, не уточняются.

МВД также призвало граждан обратиться в ведомство, если у них есть информация или доказательства, связанные с вменяемыми Мирову преступлениями, или если они стали жертвами его действий.

Ранее начальник управления уголовного розыска МВД Таджикистана Бахтиер Назарзода, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС, информировал, что в республику из других стран СНГ за первые шесть месяцев 2025 года экстрадировали 140 таджикистанцев. Он уточнил, что 90 граждан экстрадировали из России.

По данным МВД Таджикистана, за январь - июнь 2025 года было задержано более 1,5 тыс. граждан республики, находящихся в розыске за преступления. Среди разыскиваемых 235 - члены террористических и экстремистских организаций - задержаны, 166 из них добровольно вернулись в республику.