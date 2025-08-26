Киев может провести их встречу в любом формате, указал глава МИД Украины Андрей Сибига

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов провести переговоры на уровне лидеров в любом месте.

"Я подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках", - написал он в Х по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

Как отмечал позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы.

Телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома сообщал, что Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием Трампа.