Вместе с россиянами грузинские власти выслали из страны граждан Египта, Индии, Иордании, Ирана, Кении, России, Сирии, Турции, Туркмении и Пакистана

ТБИЛИСИ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 22 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были высланы граждане Египта, Индии, Иордании, Ирана, Кении, России, Сирии, Турции, Туркмении и Пакистана. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

МВД республики 19 августа сообщило о депортации 30 иностранцев. Среди них также были российские граждане.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.