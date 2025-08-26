Сийярто: удары ВСУ по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

Глава МИД Венгрии считает, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его изменить позицию в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз

БУДАПЕШТ, 26 августа. /ТАСС/. Украинские удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России сырье по этому маршруту. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя действия Украины и ее угрозы в адрес соседних стран.

"Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России", - сказал глава МИД, отвечая на вопросы в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Сийярто считает, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод "Дружба", пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его изменить позицию в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз. То есть, такую позицию, которая "полностью противоречит венгерским интересам, но соответствует украинским", уточнил министр.

Говоря о недавних высказываниях Владимира Зеленского, он отметил: "Нет никаких сомнений в том, что украинский президент открыто угрожал Венгрии в грубой и бесстыдной манере". "Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия [в Европарламенте], то они продолжат нападения на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии", - заявил Сийярто.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского не останутся без последствий.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.