Вашингтон готов взаимодействовать только с официальными вооруженными силами Ливана, которые должны "защищать весь ливанский народ и пользоваться уважением среди всех общин" страны, отметил сенатор-республиканец

ДУБАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могли бы заключить соглашение о взаимной обороне с Ливаном, если руководство арабской страны проведет демилитаризацию шиитского движения "Хезболлах". Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в ходе своего визита в Бейрут.

"Если бы США заключили соглашение о взаимной обороне с какой-либо ближневосточной страной, то это мог быть Ливан", - сказал законодатель. Видео с его высказыванием опубликовала эмиратская газета The National.

Грэм при этом уточнил, что Вашингтон готов взаимодействовать только с официальными вооруженными силами Ливана, которые должны "защищать весь ливанский народ и пользоваться уважением среди всех общин" страны. Он призвал Бейрут "быстро принять трудное решение" и "найти способ разоружить Хезболлах", в противном случае, по его оценке, "многие двери останутся закрытыми".

5 августа правительство Ливана одобрило план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями США и Израиля. Предусматривалось, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск из пяти пограничных районов, оставшихся под его контролем. Недовольство этим решением властей вылилось в уличные протесты сторонников "Хезболлах", что поставил под угрозу стабильность в столице.