Том Баррак считает, что конструктивный диалог между двумя странами - путь к долгосрочному взаимопониманию

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что переговоры между Израилем и Сирией о выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности и урегулированию отношений еще далеки от завершения. Об этом спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

"У них (Израиля и Сирии - прим. ТАСС) есть общие намерения и желания, но на данный момент все еще предстоит большая работа", - сказал Баррак, добавив, что финал переговоров пока не близок.

При этом он подчеркнул, что Израиль и Сирия "добросовестно обсуждают" параметры потенциального соглашения. "Конструктивный диалог между этими государствами - путь к долгосрочному взаимопониманию, которое обеспечит стабильность и процветание в регионе", - указал спецпредставитель.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации арабской республики и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, подчеркнув, что "без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона". 24 августа Баррак прибыл в Израиль, где провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани 20 августа провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии. Была подчеркнута необходимость разработки четкого механизма по возобновлению действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.