Сийярто: диверсия на "Северных потоках" имеет признаки государственного терроризма

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что "если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм"

БУДАПЕШТ, 26 августа. /ТАСС/. Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в непосредственной причастности к взрыву газовой магистрали в Балтийском море.

"Согласно имеющейся информации, представляется весьма вероятным, что это дело о государственном терроризме. Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм", - сказал глава МИД в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

На прошлой неделе власти Италии сообщили, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Генпрокуратура ФРГ, где продолжается расследование этого дела, считает, что он "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Появились сведения о том, что этот человек являлся кадровым сотрудником украинских спецслужб.

26 сентября 2022 года на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2" была совершена диверсия, вызвавшая сильное повреждение газовых магистралей. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.