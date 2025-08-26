Заместитель председателя Совета безопасности РФ заверил в продолжении укрепления российско-абхазских отношений в соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с 17-й годовщиной признания Россией независимости Абхазии. Он заверил в продолжении укрепления российско-абхазских отношений в соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Уважаемый Бадра Зурабович, сердечно поздравляю вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. Исторический выбор России в пользу поддержки суверенитета и содействия обеспечению безопасности братской страны заложил прочный фундамент мира и стабильности в регионе. Сегодня Абхазия успешно решает масштабные задачи государственного строительства, создания конкурентоспособного народного хозяйства и расширения международных контактов. В соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства продолжим укреплять весь спектр российско-абхазских отношений, способствовать социально-экономическому подъему республики", - говорится в поздравлении Медведева.

Заместитель председателя Совета безопасности России пожелал президенту Абхазии крепкого здоровья и новых успехов, а всем соотечественникам - счастья и благополучия.

26 августа отмечается 17-я годовщина со дня признания Российской Федерацией государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия. Указ № 1261 был подписан Медведевым 26 августа 2008 года.