Многие поколения будут хранить память об этом дне, считает президент республики

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение о признании в 2008 году независимости Абхазии. Об этом он сказал журналистам после церемонии возложения цветов к Мемориалу славы в Сухуме.

26 августа 2008 года президент РФ подписал указ о признании Россией независимости Республики Абхазия. В честь 17-й годовщины признания Гунба возложил цветы к Мемориалу славы.

"Этот праздник не мог бы состояться без тысяч людей, отдавших свои жизни за этот день. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации за решение, принятое в 2008 году, человека, который подписал этот указ - Дмитрия Анатольевича Медведева, и, конечно же, человека, который искренне верил в нашу правду и продолжает верить - Владимира Владимировича Путина. Многие поколения будут хранить память об этом дне", - сказал Гунба.