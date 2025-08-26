МИД Абхазии: признание России гарантировало мирное развитие республики

В заявлении дипведомства отмечается, что за 17 лет отношения между Абхазией и Россией достигли уровня всестороннего стратегического партнерства и союзничества

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Признание независимости со стороны России гарантировало обеспечение мирного развития и стабильности Республики Абхазия, создало надежные основы для безопасности страны и ее граждан. Об этом говорится в заявлении МИД республики в связи с 17-й годовщиной признания Россией ее независимости.

26 августа отмечается 17-я годовщина со дня признания Российской Федерацией государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия. Указ № 1261 был подписан президентом России Дмитрием Медведевым 26 августа 2008 года.

"Это судьбоносное решение стало актом восстановления исторической справедливости в отношении абхазского народа, отстоявшего свое право на самоопределение в ходе национально-освободительной борьбы. Признание независимости со стороны России гарантировало обеспечение мирного развития и стабильности Республики Абхазия, создало надежные основы для безопасности нашей страны и ее граждан", - говорится в заявлении МИД Абхазии.

В заявлении отмечается, что за 17 лет отношения между Абхазией и Россией, основанные на многовековых традициях дружбы и братства, достигли уровня всестороннего стратегического партнерства и союзничества. "Динамично развивается взаимодействие во всех сферах, включая политическую, экономическую, социальную и культурную. Современная Абхазия, опираясь на прочный фундамент абхазо-российского сотрудничества, уверенно развивается как независимое демократическое государство, укрепляет свои международные позиции и продолжает последовательно реализовывать курс на построение процветающего общества", - говорится в заявлении.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии, и в том же году ее примеру последовала Никарагуа. В 2009 году независимость Абхазии признала Венесуэла, позже - островные государства Науру, Тувалу и Вануату, а в 2018 году - Сирия.

В связи с очередной годовщиной признания Абхазии президент Бадра Гунба и другие представители руководства республики и общественности возложили цветы к Мемориалу славы в Сухуме. Также в этот день цветы возложат к могилам первого и второго президентов - Владислава Ардзинбы в селе Эшера Сухумского района, и Сергея Багапша в селе Джгярда Очамчырского района. С именем первого президента в Абхазии связывают победу в войне с Грузией, при втором президенте состоялось признание Абхазии Россией. Вечером 26 августа на набережной Сухума состоится праздничный концерт.