Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь отметил, что китайский и американский лидеры поддерживают тесные контакты

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают важными дипломатические контакты между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Дипломатия глав государств играет незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях", - подчеркнул он на брифинге, комментируя намерение Трампа посетить КНР в ближайшее время.

Как уточнил официальный представитель, Пекин всегда развивал и продвигал китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, "твердо защищая свой суверенитет, безопасность и интересы развития". "Мы надеемся, что США будут прилагать усилия в том же направлении, содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами", - добавил он.

Го Цзякунь также отметил, что лидеры Китая и Соединенных Штатов продолжают поддерживать тесные контакты.

Ранее Трамп заявил, что планирует нанести визит в Китай в текущем году "или вскоре после". Он напомнил, что беседовал с Си Цзиньпином "сравнительно недавно".