Президент Эмманюэль Макрон является причиной кризиса, считает основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция"

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Левая оппозиция в парламенте Франции намерена вновь запустить процедуру отставки президента Франции Эмманюэля Макрона в случае, если правительство Франсуа Байру не получит доверия депутатов на голосовании 8 сентября. Об этом заявил основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Нужно решать причину [кризиса], а господин Байру не отвечает за ситуацию, в которой мы оказались. Это последствия плохой экономической политики и плохого политического руководства Макрона. В прошлом году мы уже подавали запрос о его отстранении от власти. 23 сентября мы повторим эту попытку и подадим, помимо вотума недоверия, хотя он, вероятно, уже не будет иметь смысла, поскольку к тому времени правительство будет свергнуто, предложение об отстранении[президента] от власти. Он является причиной [кризиса]", - сказал он.

Меланшон заявил, что такой шаг необходим для того, чтобы помешать главе государства назначить очередного премьер-министра, который продолжит проводить его политику, приведшую к нынешней ситуации.

В августе 2024 года "Неподчинившаяся Франция" уже пыталась провести через Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) инициативу об отрешении Макрона от власти после его отказа назначить премьер-министром представителя левых после очередного роспуска правительства. И хотя Бюро, где преобладают представители левых партий, одобрило эту инициативу, она была отклонена на следующем этапе Законодательной комиссией Нацсобрания и фактически не обсуждалась депутатами. Тем не менее, если бы дело дошло до открытого голосования, соответствующую резолюцию должны были бы поддержать не менее 617 из 925 членов Нацсобрания и Сената (верхней палаты парламента).