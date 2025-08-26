The Intercept: Пентагон хочет использовать ИИ для пропаганды за границей

Сейчас американские военные ищут подрядчика, который сможет обеспечить их доступом к технологиям искусственного интеллекта "с передовыми возможностями"

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Командование специальных операций США планирует использовать нейросети для пропаганды и распространения влияния страны за рубежом. Об этом говорится в документе командования, попавшем в распоряжения портала The Intercept.

"Информационное поле меняется слишком быстро, не позволяя военнослужащим полноценно взаимодействовать с интернет-аудиторией и влиять на нее. <...> Программа, созданная, чтобы служить нашим целям, дала бы нам возможность контролировать изложение фактов и влиять на аудиторию в режиме реального времени", - сказано в документе.

Сейчас американские военные ищут подрядчика, который сможет обеспечить их доступом к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) "с передовыми возможностями". Предполагается, что нейросеть составит конкуренцию аналогичным китайским технологиям и поможет военным в обработке больших объемов информации, в том числе моделируя возможную реакцию аудитории на то или иное действие. Также военные хотят при помощи искусственного интеллекта "оказывать влияние на определенную аудиторию за рубежом". "Технология должна уметь реагировать на посты, подавлять отличные [от определенной точки зрения] мнения и производить исходный материал, на который можно ссылаться для поддержки дружественных точек зрения и сообщений", - отмечается в документе.

Официальный представитель командования Дэн Лессард заявил порталу, что внедрение ИИ в работу военных не угрожает американскому обществу и "направлено на защиту национальной безопасности перед лицом все более сложных глобальных вызовов". Как пишет The Intercept, законы США запрещают распространение военной пропаганды среди граждан страны.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что Министерство обороны США планирует заключить контракты с четырьмя ведущими компаниями - разработчиками искусственного интеллекта для ускорения внедрения новой технологии военными. По информации агентства, контракты предоставлены компаниям Google, OpenAI, xAI и Anthropic PBC. Ранее глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман не исключил, что в будущем будет помогать Министерству обороны США в разработке системы вооружений на основе искусственного интеллекта.