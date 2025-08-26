Глава МИД Венгрии отметил, что европейские страны должны возобновить диалог с Россией по примеру США

БУДАПЕШТ, 26 августа. /ТАСС/. Европа не сможет обеспечить без участия России не только свою безопасность, но и конкурентоспособность. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на YouTube.

"Россия находится в Европе, и без нее не может быть европейской безопасности. Но я скажу еще кое-что: без России не может быть европейской конкурентоспособности", - отметил глава МИД. "Уверен, что без России не будет конкурентоспособности Европы, потому что снижение конкурентоспособности Европы совпало с тем временем, когда была уничтожена модель роста европейской экономики. На протяжении десятилетий эта модель сочетала в себе природные ресурсы России, в том числе энергоресурсы, и передовые западные технологии, что создавало стабильную основу европейской экономики", - пояснил Сийярто.

Он считает, что европейская конкурентоспособность "была уничтожена в результате политики Брюсселя". "Сейчас нет ни старой модели экономического роста, ни новой, которая могла бы ее заменить. К сожалению, это является одной из причин - возможно, главной причиной - резкого снижения конкурентоспособности Европы, чего не признают только те, кто не имеет никакого представления об экономике или пытается отрицать реальность", - уточнил министр.

Таким образом, он считает, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен совершила серьезную ошибку, установив санкции против РФ и отказавшись от российских энергоносителей в стремлении оказать поддержку Украине вопреки собственным интересам. "Еврокомиссия прекратила свое существование, поскольку перестала быть европейской и стала украинской комиссией", - заявил Сийярто.

По его мнению, Европа должна исправить эту ситуацию, возобновив диалог с Россией по примеру США. "Думаю, что Европа поступила бы правильно, если бы действовала в своих собственных интересах и пошла по пути [президента США] Дональда Трампа. Необходимо как можно скорее провести саммит между Европой и Россией", - подчеркнул глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к лидерам ведущих стран ЕС, в частности Франции и Германии, безотлагательно провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.