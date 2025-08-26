Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь потребовал от еврейского государства прекратить военные действия в анклаве

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайские власти осуждают удары Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, в результате которых погибли медицинские работники и журналисты. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы шокированы и в очередной раз осуждаем трагическую гибель медицинских работников и журналистов в ходе конфликта", - сообщил он на брифинге.

Официальный представитель выразил скорбь по погибшим и соболезнования их семьям. "Китай внимательно следит за ситуацией в секторе Газа. Мы выступаем против и осуждаем любые действия, которые наносят ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, нарушают международное право, в том числе акты насилия в отношении журналистов", - добавил он.

Го Цзякунь потребовал от Израиля прекратить военные операции в Газе, в кратчайшие сроки обеспечить "всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня". Он также указал на необходимость восстановления доступа для гуманитарной помощи, усилий по снижению напряженности.

Мминистерство здравоохранения Газы 25 августа информировало о нанесении ВС Израиля двух ударов по больнице "Насер". Утверждалось, что первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как на место прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших. Как уточняется, погибли восемь человек (14 по данным телеканала Al Jazeera), в том числе четыре журналиста.