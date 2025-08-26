Официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи отметил, что страна также находится в диалоге с тремя европейскими странами

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Тегеран поддерживает связь с Москвой и Пекином по вопросам, связанным с иранской ядерной программы. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Поддерживая контакты с Китаем и Россией, которые являются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий и постоянными членами Совета Безопасности [ООН], мы также вели и ведем переговоры с тремя европейскими странами", - сказал он на еженедельной пресс-конференции. Дипломат добавил, что цель Тегерана на этих переговорах - "обеспечить соблюдение национальных интересов".

В Женеве 26 августа пройдут переговоры Ирана и "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.