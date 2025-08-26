Министр горнодобывающей и нефтяной промышленности страны Хидаятулла Бадри гарантировал безопасность

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Афганистан приглашает иностранных инвесторов, в том числе из Татарстана, к инвестициям в энергетику и нефтегазовый сектор страны, гарантирует безопасность. Об этом заявил министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Афганистана Хидаятулла Бадри в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума-2025.

"Сегодня я хочу передать ясный сигнал всем инвесторам и промышленникам. Двери Афганистана открыты для вас. Мы приглашаем вас, в частности представителей Татарстана, инвестировать в энергетику, особенно в нефтегазовый сектор. Правительство Афганистана гарантирует безопасность, прозрачность и долгосрочные возможности для вашего капитала. Мы хотим использовать богатый опыт Татарстана в области технологий и создать совместные проекты, от которых выиграет не только наши страны, но и весь регион", - сказал он.

Министр отметил, что Афганистан обладает богатыми запасами нефти и газа, которые могут не только удовлетворить потребности Афганистана, но и стать источником экспорта в соседние страны.

"Мы понимаем, что использование современных технологий в добыче, переработке и транспортировке нефти и газа принесет пользу не только нашему народу, но и всему региону. Афганистан может стать энергетическим коридором и центром соединения Центральной и Южной Азии", - добавил он.