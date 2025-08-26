Ее кандидатуру поддержали 78 парламентариев, 35 депутатов были против

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил министра труда и социальной защиты Ингу Ругинене, выдвинутую правящей Социал-демократической партией на пост главы правительства, премьер-министром республики. На внеочередном заседании парламента за это проголосовали 78 депутатов, 35 были против, 14 воздержались.

"Призываю всех находящихся в этом зале включиться в работу на благо людей Литвы, чему будут посвящены все мои усилия на посту премьера", - сказала Ругинене с трибуны Сейма.

Согласно процедуре, президент страны Гитанас Науседа должен теперь издать декрет о вступлении премьера в должность и поручить ей формирование правительства.

Политическая деятельность

До прихода в политику 44-летняя Ругинене была известна как профсоюзный деятель. C 2018 года она была председателем Конфедерации профессиональных союзов Литвы, в 2023 году стала вице-президентом Европейской конфедерации профсоюзов. У нее есть степень магистра по общественному здоровью и трудовому праву и степень бакалавра по лесному хозяйству.

В активную политическую деятельность Ругинене включилась в 2024 году. В ноябре она вступила в Социал-демократическую партию, а в декабре получила предложение возглавить министерство труда и социальной защиты.

После того как социал-демократы выдвинули Ругинене кандидатом в премьеры, в СМИ принялись активно обсуждать, что она говорит с легким русским акцентом, и даже стали советовать для устранения этого "дефекта" обратиться к педагогам речи. Как пояснила политик, она росла в Вильнюсе в районе, где русская речь звучала не реже литовской, а также сообщила, что ее бабушка по материнской линии жила на Украине, куда она все время ездила на каникулы. Также выяснилось, что в Москве до сих пор живут дальние родственники премьера, они пенсионеры. По словам Ругинене, она практически прекратила поддерживать связи с ними.

Семья главы правительства декларировала состояние на сумму €238 тыс. Ее предшественник Гинтаутас Палуцкас декларировал состояние в €2,3 млн. Муж Ругинене занимается бизнесом в сфере полиграфии.