Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что прорабатываются детали ответных мер

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Тегеран примет ответные меры в отношении Киева после решения Украины о разрыве меморандума с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"[Нами] будут приняты ответные меры на решение Украины об отмене безвизовых поездок для граждан Ирана с дипломатическими паспортами. Детали прорабатываются", - отметил Багаи на еженедельной пресс-конференции.

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук 20 августа сообщил о том, что кабмин разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами, подписанный в марте 1993 года. В ноябре 2024 года Киев также прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении от 1993 года. Украина обвиняет Иран в том, что он якобы оказывает помощь России в конфликте.