Трамп подписал указ о готовности Нацгвардии всех штатов подавлять беспорядки

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность Национальной гвардии каждого штата к реагированию на гражданские беспорядки. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно опубликованному указу, "министр обороны должен незамедлительно начать работу, чтобы Национальная гвардия сухопутных войск и Национальная гвардия ВВС каждого штата имели ресурсы, были обучены, организованы и готовы оказывать помощь федеральным, региональным и местным правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков".

Указывается, что Трамп также распорядился создать постоянные силы быстрого реагирования Национальной гвардии, которые должны быть "обеспечены ресурсами, обучены и готовы к быстрому развертыванию по всей стране".

Документ был подписан в рамках дополнительных мер борьбы с преступностью в столичном округе, где две недели назад Трамп уже объявлял чрезвычайное положение.

Ранее газета The Washington Post писала о планах по созданию сил быстрого реагирования по борьбе с нарушениями общественного порядка для подавления возможных протестов в стране. Указывалось, что в новое формирование войдут не менее 600 военнослужащих Национальной гвардии США, готовых к передислокации в любую точку страны всего за час. Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в штатах Алабама и Аризона. По информации издания, создание сил быстрого реагирования может обойтись в сотни миллионов долларов. Сформировать подразделение получится не ранее конца сентября 2026 года, резюмировала газета.