В иске компании Илона Маска сообщается, что ответчики заблокировали рынки для сохранения своей монополии

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская компания xAI, занимающаяся разработкой чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok, 25 августа подала в суд против компаний Apple и OpenAI, обвинив их в незаконном сговоре с целью помешать конкуренции в области ИИ.

"Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свою монополию и не допустить к конкуренции таких новаторов, как X и xAI", - говорится в иске.

Стартап предпринимателя Илона Маска утверждает, что компания Apple сотрудничает с OpenAI и продвигает сервисы разработчика в магазине App Store. xAI требует "возместить ущерб на миллиарды долларов".

Британская газета Financial Times назвала иск "новым фронтом вражды миллиардера с двумя компаниями". Между Маском и Apple давно существовали разногласия. В ноябре 2022 года Маск обвинил Apple в угрозах удалить приложение купленной им социальной сети Twitter (нынешний X) из App Store. Предприниматель также принимал участие в запуске OpenAI в 2015 году. Однако после конфликта с главой компании Сэмом Альтманом он покинул совет директоров. В начале 2025 года Маск предложил купить активы OpenAI, но получил отказ. Американская газета The New York Times отмечает, что выступать против Apple - это риск, поскольку компания обладает огромным влиянием.