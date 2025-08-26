Глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что решения правительства проводятся не в интересах простых жителей республики

ВЕНА, 26 августа. /ТАСС/. Политика австрийского МИД в отношении Украины проводится не в интересах простых жителей альпийской республики. Такое мнение выразил глава крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы (АПС) - Герберт Кикль.

Глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер 20 августа посетила Одессу, где подтвердила приверженность Австрии курсу на солидарность с Украиной, предполагающему дальнейшее оказание экономической и гуманитарной помощи. Позже она выложила фотографию с одного из мероприятий в Тироле, на которой министр, будучи одета в вышиванку, держит украинский флаг, что лидер АПС назвал "немыслимым позором для главы МИД нейтральной страны".

"Недавнее поведение министра иностранных дел Майнль-Райзингер по вопросу Украины показывает, что она действует полностью в отрыве от интересов австрийцев. Вместо того, чтобы поддерживать нейтралитет, она играет в посла НАТО <...>. В то время как наши граждане страдают от рекордных цен, инфляции и налогового бремени, она бросает деньги на ветер политических пиар-шоу", - написал он в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что разговоры о вступлении Украины в ЕС могут "затянуть Австрию в бездонный колодец", поскольку расходы на помощь Киеву окажут "массивную нагрузку на бюджет и развалят сельское хозяйство за счет дешевого импорта". "Это (действия правящей коалиции - прим. ТАСС) не политика, направленная на достижение мира, а разжигание войны за счет нашей безопасности и нашего благосостояния", - заключил Кикль.