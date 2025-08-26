Валери Зинк обвинила информационное агентство в распространении "израильской пропаганды"

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Канадская журналистка Валери Зинк, которая была в информационном агентстве Reuters внештатным корреспондентом и фотожурналистом и работала в секторе Газа, объявила о своем уходе из организации в связи с тем, как она освещала ситуацию вокруг гибели журналистов при ударах Израиля.

"Восемь лет я работала стрингером в информационном агентстве Reuters <...>. На данный момент для меня стало невозможным продолжать работать в Reuters, учитывая его роль в оправдании и содействии систематическим убийствам 245 журналистов в Газе", - говорится в заявлении, которое журналистка опубликовала в X. К записи она приложила фотографию разрезанной пресс-карты агентства.

Зинк обвинила Reuters в распространении "израильской пропаганды". По ее оценке, агентство опубликовало ложную информацию, что журналист катарского телеканала Al Jazeera Анас аш-Шариф, погибший 11 августа в ходе удара Израиля, был "оперативником ХАМАС". Также журналистка обвинила западные СМИ в целом, что они "создали условия, в которых [подобное] стало возможно". По ее словам, в результате такой политики западных информационных ресурсов в Газе "за два года <...> погибло больше журналистов, чем во время Первой и Второй мировых войн, а также войн в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Югославии и на Украине вместе взятых".

25 августа телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаке на больницу "Насер" в Хан-Юнисе в секторе Газа погибло не менее 20 человек. Среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения.

Власти Газы назвали произошедшее "ужасающим преступлением оккупационных израильских властей", подчеркнув, что журналисты подверглись нападению во время выполнения своих профессиональных обязанностей по освещению ситуации в секторе. В пресс-службе указали, что с октября 2023 года вследствие обстрелов со стороны Израиля в Газе погибли уже 244 работника СМИ. Власти анклава также призвали международное сообщество осудить действия израильской стороны и привлечь руководство еврейского государства к ответственности за "продолжающиеся преступления". Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху выразила сожаления в связи с произошедшим.