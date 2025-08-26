Еврокомиссия в начале лета предоставила странам ЕС €3 млрд для обеспечения базовых социальных услуг для украинских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Польша может самостоятельно решать, в каком объеме она будет предоставлять медицинскую помощь украинским беженцам, но не имеет права полностью отказать им в медицинских услугах. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Европейская директива о временных мерах защиты [для украинских беженцев] не устанавливает порог минимального доступа к медицинским услугам, решение должны принимать страны-члены", - заявил Ренье в ответ на вопрос украинских журналистов о планах Польши ограничить доступ к системе здравоохранения для неработающих украинцев.

Отвечая на вопрос, допустимо ли полностью отказывать в медицинском обслуживании лицам, которые не работают, он заявил: "Медицинское обслуживание должно быть предоставлено, но в каком объеме - это должны решать страны Евросоюза".

Ренье также отметил, что Еврокомиссия в начале лета предоставила странам ЕС €3 млрд для обеспечения базовых социальных услуг для украинских беженцев.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что с 2022 года она потратила на нужды украинских беженцев €17 млрд. В своей статистике ЕК включает финансирование государств ЕС по линии обеспечения беженцев с Украины в общий объем помощи, который Евросоюз предоставил Киеву. По состоянию на 21 августа ее объем составил €168,9 млрд, из них €59,6 млрд - на оружие.