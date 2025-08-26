Еврокомиссия ведет расследование против Meta за чрезмерное удаление контента

По словам представителя Гийома Мерсье, ЕК "не занимается цензурой"

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация Meta (признана в России экстремистской) удаляет со своих площадок в интернете "даже больше контента", чем требует европейское законодательство, и за это в отношении нее Еврокомиссия ведет отдельное расследование. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия не требует от интернет-площадок удалять конкретный контент. Мы требуем от платформ разработки собственных норм для его удаления. Еврокомиссия полагает, что Meta зашла слишком далеко, и удаляет слишком большой объем контента, по поводу чего Еврокомиссия уже запустила расследование", - заявил он, пытаясь таким образом аргументировать, что Еврокомиссия якобы "не занимается цензурой".

Закон о цифровых услугах (DSA) ЕС, вступивший в силу в полном объеме в 2024 году, сделал операторов соцсетей и прочих площадок юридически ответственными за размещаемый на их площадках пользовательский контент. На этом основании Еврокомиссия потребовала разработки алгоритмов по автоматическому удалению запрещенного в ЕС контента без необходимости принятия каких-либо судебных решений. За нарушение DSA положен штраф в размере до 6% годового оборота компании, а в крайних случаях возможно ее блокировка на территории ЕС.