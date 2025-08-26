Депутат Рады Гончаренко: в окружении Зеленского хотели купить Dolce & Gabbana

Парламентарий заявил, что приближенные к Владимиру Зеленскому "сидят на сумме в $5 млрд"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Идея потратить украденные из украинского бюджета деньги на Dolce & Gabbana прозвучала на записях, сделанных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время прослушки в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"А давай купим Dolce&Gabbana? Давай! На пленках, которые делало НАБУ из квартиры Миндича, зафиксирован вообще идиотский план: что делать с украденными на Украине деньгами? Купить Dolce&Gabbana", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал о том, что теща Миндича курировала закупку продуктов лакшери сегмента в России вместе со своей дочерью - женой приближенного к Зеленскому бизнесмена. "Ближайшее окружение Зеленского сидит на сумме в $5 млрд и не знает, что с этими деньгами делать", - отметил депутат.

Миндич является совладельцем компании "Квартал 95", бизнес-партнером и другом Зеленского. При этом еще в середине июня сообщалось, что бизнесмен сбежал из страны. По утверждению Гончаренко, до этого НАБУ долгое время прослушивало квартиру Миндича.

Ранее Гончаренко утверждал, что на записях были зафиксированы доказательства разработки плана по захвату компании "Укрнефтебурение", которая была аффилирована с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). В апреле 2023 года украинский суд арестовал корпоративные права прежних владельцев "Укрнефтебурения" в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении недрами крупнейшего на Украине Сахалинского месторождения газа в Харьковской области, в мае того же года кабмин Украины передал "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафты".