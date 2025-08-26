В Баку ожидают решения о роспуске минской группы ОБСЕ 1 сентября

По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, парафирование, а не подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в Вашингтоне "продемонстрировало последовательность позиции Азербайджана"

БАКУ, 26 августа. /ТАСС/. Решение о роспуске минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур ожидается 1 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании кабмина.

"Совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур было направлено действующему председателю организации и распространено среди стран-участниц. Мы ожидаем, что соответствующее решение будет принято 1 сентября", - цитирует министра агентство АПА.

По словам Байрамова, парафирование, а не подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в США "продемонстрировало последовательность позиции Азербайджана".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.