ЕК "испытывает глубокое уважение мнения и выбора граждан", сказала глава пресс-службы Паула Пинью

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия утверждает, что "не имеет никакого намерения вмешиваться в выборы в Венгрии". Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, комментируя предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Брюсселем и Киевом планов по смене власти в Венгрии, которое ранее подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Пинью утверждала, что "Еврокомиссия и ее председатель Урсула фон дер Ляейн не имеют никакого намерения вмешиваться в какие-либо национальные выборы".

Еврокомиссия "испытывает глубокое уважение мнения и выбора граждан", сказала Пинью.

Предупреждение СВР

Поводом для этих объяснений послужило распространенное 13 августа сообщение пресс-бюро СВР о том, что Брюссель и Киев намерены сместить премьер-министра Виктора Орбана и привести к власти лидера оппозиционной партии "Уважение и свобода" ("Тиса") Петера Мадьяра, на поддержку которого "уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы".

Ранее, комментируя это заявление, Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube подтвердил, что лидеры Евросоюза, как и нынешнее руководство Украины, добиваются смены венгерского правительства и открыто поддерживают политическую оппозицию в стране, надеясь на ее победу на выборах в 2026 году. Лидеры ЕС заинтересованы в том, чтобы в Венгрии появилось "правительство, которое будет обслуживать их интересы", сказал глава МИД.

Планы Киева

По его словам, заодно с Брюсселем действует и Киев. "Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра", - пояснил Сийярто. По мнению дипломата, в Киеве рассчитывают, что если к власти в Венгрии придет послушное Брюсселю марионеточное правительство, то оно немедленно согласится на прием Украины в ЕС и оказание ей военной помощи, в том числе поставки вооружений.

Сийярто заявил, что не обнаружил в сообщении пресс-бюро СВР "ничего нового". Он напомнил, что лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер открыто говорил о намерении добиваться смены правительства в Венгрии.