По нему энергосырье поступает в республику и Венгрию, указал Роберт Фицо

БРАТИСЛАВА, 26 августа. /ТАСС/. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не понимает смысл атак на нефтепровод "Дружба", по которому энергосырье поступает в Словакию и Венгрию.

"Не понимаем [смысл] атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает нашу республику", - сказал премьер журналистам в ходе посещения одного из предприятий. Словакия вечером 21 августа перестала получать нефть по "Дружбе" после атаки ВСУ на инфраструктуру трубопровода.

Словацкие СМИ отмечают, что из поступающей по "Дружбе" нефти в Словакии производится дизельное топливо, которое поставляется, в частности, на Украину. Словацкий экспорт обеспечивает в этой стране 10% месячного потребления дизтоплива.