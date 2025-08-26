Депутат Рады Дубинский поддержал создание списков политзаключенных на Украине

Число политзаключенных и гражданских заложников превысило уже 7 тыс. человек, отметил Александр Дубинский

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский поддержал инициативу международного "Клуба народного единства" по политзаключенным на Украине.

"Я готов присоединиться к декларации об освобождении политзаключенных и гражданских заложников режима [Владимира] Зеленского, количество которых превысило уже 7 000 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

20 августа международный "Клуб народного единства" на площадке ТАСС впервые обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены на Украине по политическим или религиозным мотивам. Список составлен на основе данных украинского журналиста Дианы Панченко и ее команды.

В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Согласно тексту декларации, которая также имеется в распоряжении ТАСС, документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Феридуну Синирлиоглу.