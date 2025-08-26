Франсуа Байру также заявил о возможном увеличении количества рабочих часов

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Франсуа Байру готов обязать людей и компании с наиболее высокими доходами приложить "дополнительные усилия" для снижения дефицита бюджета страны.

"Когда ваши средства более значительны, ваш вклад в оздоровление государственных финансов также должен быть более значительным. Именно поэтому от самых обеспеченных будут требовать особых усилий, а налоговые льготы будут отменены во всех случаях, когда они будут признаны несправедливыми и ненужными", - заявил он, выступая на конференции, организованной профсоюзом CFDT в Буасси-ла-Ривьер (департамент Эссон). Трансляцию мероприятия вел телеканал LCI.

Говоря о предстоящем голосовании в Национальном собрании (нижней палате парламента) по вопросу доверия правительству, которое он сам инициирует 8 сентября, Байру отметил, что сознательно идет на этот риск, поскольку финансовая система страны находится под угрозой. "Это будет момент истины. В ближайшие 13 дней французам предстоит выбирать, влиять ли на своих представителей, чтобы те сделали выбор и заявили, встают они на сторону хаоса или ответственности", - сказал премьер.

Помимо этого, он также заявил о возможном увеличении количества рабочих часов, приведя в пример другие страны Европы, где в среднем люди работают на 110 часов в год дольше. Упомянул премьер и о намерении "доверить управление основными столпами системы социальной защиты" вроде страхования по безработице и пенсионного страхования "социальным партнерам" - под данным термином во Франции обычно понимаются представители компаний и трудовых ассоциаций.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил, что внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего, продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.

Байру ранее предупредил сограждан о необходимости участвовать в стабилизации национального бюджета, дефицит которого за первое полугодие 2025 года превысил €100 млрд. Согласно представленному Байру плану, в общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить €43,8 млрд в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета уровнем 4,6% ВВП - в 2024 году этот показатель составил 5,8%.