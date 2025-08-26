Нескольким участникам акции выписали штрафы за создание препятствий движению транспорта по проезжей части

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Полиция Израиля арестовала в Тель-Авиве участника акции против продолжения войны в секторе Газа и в поддержку заложников за нарушение общественного порядка, у него была изъята дымовая шашка. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

Кроме того, нескольким участникам акции были выписаны штрафы за создание препятствий движению автомобильного транспорта по проезжей части, добавили в ведомстве. "Полиция работает в усиленном режиме и находится в районах, где проводятся основные акции протеста, чтобы не допустить нарушения общественного порядка", - говорится в заявлении.

Полицейская пресс-служба проинформировала, что по состоянию на 17:00 мск "ни одна дорога не перекрыта", а, "в течение дня, несмотря на то, что многие дороги были перекрыты, движение по ним восстанавливалось в течение короткого времени". "Большинство акций протеста до сих пор проходили без каких-либо серьезных инцидентов", а "полиция допускала короткие локальные блокировки улиц для реализации свободы протеста, <...> подавляя беспорядки соответствующим образом", - продолжили в ведомстве. "В нескольких местах проведения протестов участники беспорядков жгли покрышки на дорогах. Кроме того, было обнаружено несколько схронов автомобильных шин, предназначенных для сжигания и перекрытия основных дорог", - добавили в пресс-службе.

Объединения родственников заложников и ряд неправительственных организаций объявили 26 августа "днем борьбы" за освобождение заложников и прекращение войны в Газе. Акции протеста начались в 06:29 (совпадает с мск) - по времени начала атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года, сопровождавшейся убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников.

По данным портала Ynet, демонстранты 26 августа несколько раз блокировали движение по шоссе Аялон на востоке Тель-Авива и прилегающим к нему улицам, перекрывали шоссе номер 1 между Тель-Авивом и Иерусалимом, жгли покрышки и трассах 2, 443 и 531 в центральной части Израиля. На вечер вторника запланирована демонстрация в центре Тель-Авива с требованием освобождения заложников и прекращения войны в Газе.

17 августа десятки тысяч израильтян вышли на массовый митинг в центре Тель-Авива, требуя от правительства Израиля заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы акции оценили количество ее участников в полмиллиона человек, полиция своих данных не приводила. Тогда массовая демонстрация в Тель-Авиве стала завершением однодневной "народной забастовки", которая проводилась 17 августа объединениями родственников похищенных. Тогда, по данным Ynet, в течение дня израильские полицейские арестовали 38 человек за нарушение общественного порядка в ходе различных массовых акций.