Премьер Франции рассказал об опасениях Макрона в проведении референдума по бюджету

Франсуа Байру пообещал журналистам бороться за будущий проект бюджета

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Франсуа Байру был готов поддержать проведение референдума по вопросу национального бюджета и экономии, однако президент Эмманюэль Макрон выразил опасение, что его результат может поставить под угрозу государственную политику. Об этом сообщила газета L'Express со ссылкой на премьера.

"Я за референдум! Я ясно это сказал. Но я понимаю сомнения президента республики. Его аргументы вполне приемлемы: что делать дальше с политикой, если мы провалимся в таком вопросе?" - заявил глава правительства изданию.

Он также сообщил, что предлагал Макрону созвать парламент на внеочередную сессию для голосования о доверии еще в июле, но до проведения пресс-конференции, на которой изложил основные направления сокращения расходов. Однако в конечном счете голосование было решено проводить уже в сентябре, после летних каникул.

Байру пообещал журналистам издания бороться за будущий проект бюджета. Он также заявил, что решил инициировать голосование о доверии правительству, чтобы закрыть этот вопрос до обсуждения законопроекта и избежать давления со стороны оппозиции, требующей "отказаться от миллиарда здесь, двух миллиардов там" или ввести новые налоги. Тем не менее премьер серьезно озабочен вопросом сохранения нынешнего кабмина и намерен "сформировать сознание и произвести политические расчеты" в ближайшие две недели до голосования. Журналисты обратили внимание на лежавший перед ним, предположительно, список депутатов, на котором он вел подсчет возможного распределения голосов. По их оценкам, пока необходимо количества не набирается.

25 августа Байру объявил, что внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание (нижняя палата парламента) вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.

Байру ранее предупредил сограждан о необходимости участвовать в стабилизации национального бюджета, дефицит которого за первое полугодие 2025 года превысил €100 млрд. Согласно представленному Байру плану, в общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить €43,8 млрд в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета на уровне 4,6% ВВП. В 2024 году этот показатель составил 5,8%.