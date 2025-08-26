"Украинская правда": почти 50% случаев "самоволки" в ВСУ произошла в 2025 году

Общее число зарегистрированных делопроизводств по статье о СОЧ с 2022 года составляет 202 997

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных дел о самовольном оставлении части (СОЧ) на Украине за семь месяцев 2025 года насчитывает более 110 тыс., что составляет почти половину от всех подобных дел за три года. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в официальном ответе на запрос издания "Украинская правда".

Согласно предоставленным данным, общее число зарегистрированных делопроизводств по статье о СОЧ с 2022 года составляет 202 997. При этом количество таких дел стремительно растет с каждым годом. Так, в 2023 году таких дел насчитывалось 17 658, в 2024 году уже почти в четыре раза больше - 67 840. За первые семь месяцев 2025 года только официальная статистика свидетельствует о 110 511 открытых делах.

Отдельно считались дела о дезертирстве в ВСУ, таких с 2022 года суммарно открыто более 50 тыс., по 1 248 из них уже предъявлены обвинения.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что порядка 93% военных ВСУ, самовольно оставивших части, не вернулись на службу.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временное. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.